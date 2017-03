Strafschop kantelpunt volgens Vanhaezebrouck: "Twijfelde om Perbet die bal af te nemen"

In zijn bewoordingen achteraf bleef de oefenmeester van AA Gent nog relatief rustig. "Als die penalty erin gaat, komen we terug, geloof mij. Genk is een goeie ploeg, maar bij 3-4 gingen ze schudden. Alleen trappen we die bal op dezelfde manier als hoe we ons voelen. Onzeker en met weinig overtuiging."

"Als je je niet goed voelt, moet je iemand anders laten trappen", zo komen we natuurlijk naadloos bij wie die strafschop moest trappen. "Er was geen lijst. Perbet heeft de laatste gescoord, maar is geen echte specialist. Bij Charleroi heeft hij er ook een paar gemist."