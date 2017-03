Prachtige goals verzekeren topentertainment in Lyon-Rome (met beelden)

Lyon-Roma was voor de neutrale toeschouwer eentje om van te smullen, deze match voldeed ten volste aan de verwachtingen. Roma begon beter aan de wedstrijd, maar Diakhaby opende de score na acht minuten. Nog voor de rust stonden de bezoekers dan weer voor dankzij Salah en Fazio. Na de pauze wou Lyon duidelijk iets bewijzen. Tolisso scoorde quasi meteen de gelijkmaker, en dan was het wachten tot de Fransen de winnende treffer zouden binnentrappen. De eer was voor invaller Fekir, die amper drie minuten op het veld stond, met een prachtige plaatsbal vanuit een dribbel. Roma deed niet meer mee, en in de laatste minuut loste Lacazette nog een bom om 'u' tegen te zeggen. (zie video)

Olympique Lyon won zo tegen AS Roma met 4-2 en prachtige doelpunten in een zeer entertainende pot voetbal, én de terugmatch ligt nog open. Nainggolan werd tien minuten voor tijd afgelost, Vermaelen speelde niet.

Celta Vigo kon in extremis winnen van het Russische Krasnodar dankzij de 2-1 van Beauvue, Theo Bongonda bleef op de bank. De vurige strijd tussen twee clubs met een fanatieke aanhang, Olympiakos en Besiktas, eindigde op 1-1. Het Duits onderonsje van Schalke en Mönchengladbach werd ook 1-1.

De heenwedstrijden in de 1/8e finales van de Europa League: