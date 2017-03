Sportief gaat het waanzinnig goed voor Mertens, maar ...

Volgens de Vlaamse kranten gaat het namelijk even minder tussen Mertens en zijn vrouw Kat Kerkhofs. Het koppel trouwde in 2015 met een echt sprookjeshuwelijk, maar nu zitten ze dus in een dipje.

Kerkhofs liet in De Slimste Mens ter Wereld eerder al verstaan dat ze in het verleden ook al een tweetal keren kort uit elkaar zijn geweest, nu is ze momenteel vooral in Leuven, terwijl hij in Napoli zit.

Naar de reden van de (tijdelijke) breuk is het gissen, want geen van beiden wil daarover commentaar geven. In het roddelcircuit worden wel enkele zaken aangehaald.