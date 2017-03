Fi Vanhoof (75) denkt nog niet aan pensioen en wil zondag triomferen: "Ik heb er een goed oog in"

De 75-jarige Vanhoof zit al sinds mensenheugenis bij de club. In de jaren '50 liep hij er al rond. Hij maakte er alles mee, enkel play-off 1 nog niet... "We hebben een ploeg die kan winnen van iedereen. Er is vertrouwen, kwaliteit én we hebben een trainer die de spelers weet te motiveren", zegt hij in HLN.

"Ik heb er een goed oog in, ook al besef ik dat het moeilijk wordt. Play-off 1 halen zou heel veel betekenen voor de club. Financieel, ook qua belangstelling,... Maar het zou vooral een bekroning zijn voor jaren van hard werk. Het zou een hoogtepunt zijn dat je nodig hebt om ‘het spel’ levendig te houden."