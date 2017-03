Hans Vanaken gaat geen thema uit de weg: "Buitenwereld heeft verkeerd beeld over mij"

"De buitenwereld heeft een verkeerd beeld over me. Ik wil élke match winnen, hoor" - Hans Vanaken Deel deze quote:

Sommige mensen lijken soms te denken dat het je allemaal maar weinig kan schelen. Ik kan me dat dan weer niet voorstellen. Heel veel spelers en trainers die al met je samenwerkten, beweren het tegenovergestelde: “Hans is een echte winnaar.” Trek je je het aan dat er mensen zijn die een verkeerd beeld over je hebben?

“Ik trek me dat op zich niet aan, maar het is inderdaad wel zo dat de buitenwereld een verkeerd beeld over me heeft. Dat het me allemaal niet kan schelen, klopt echt niet. Ik begrijp dat sommige mensen door mijn manier van lopen en mijn houding denken dat het zo is. Maar voor alle duidelijkheid: het is dus niet zo.”

“Het is niet de manier waarop ik naar de buitenwereld toe wil overkomen, maar het is nu eenmaal mijn manier van lopen. Mijn stijl. Als we tijdens een wedstrijd op achterstand staan, ben ik héél ambetant, hoor. Ik wil élke match winnen en ik ga er iedere keer opnieuw voor de volle 100% voor.”

Als we jou vergelijken met pakweg Jelle Vossen, dan is hij natuurlijk wel een Duracellkonijn.

“Dat is een andere stijl, hé. Jelle en bijvoorbeeld ook Ruud (Vormer, nvdr.) zijn vinniger en komen ook zo over.”