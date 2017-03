FIFA waarschuwt nu al Donald Trump: "Zo niet, geen WK!"

De kans bestaat - als hij herverkozen wordt - dat Trump in aanloop naar het WK nog steeds president is. En met zijn maatregelen dat er uit bepaalde landen geen mensen meer in de VS binnenmogen, heeft hij zich alvast niet populair gemaakt bij de wereldvoetbalbond FIFA.

Voorzitter Gianni Infantino waarschuwde alvast dat ze het niet zullen tolereren dat er uit sommige landen niemand binnen mag. "Zo niet, dan is daar geen WK. Dat is duidelijk", aldus Infantino. "De spelers van elk team dat zich voor het toernooi plaatst, inclusief fans en officials, moeten het land in kunnen."