Prikt De Witte naar Club Brugge? "Tegen de sportieve regels"

door Redactie



Ivan De Witte neemt Europa League bijzonder ernstig voor AA Gent, kritiek op Club Brugge?

Foto: © photonews

AA Gent speelt donderdagavond in het kader van de 1/8e finales in de Europa League een belangrijk duel tegen ... Racing Genk. "We nemen de Europa League ernstig."