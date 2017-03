Officieel: Rakitic verlengt contract bij Barcelona tot 2021

Rakitic speelt sinds 2014 bij Barcelona, dat hem wegkocht bij Sevilla. De 28-jarige middenvelder is inmiddels uitgegroeid tot een basispion in het elftal van Enrique. Woensdag stond hij ook in de basis tegen PSG. "Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik wil mijn team, de club en de fans bedanken voor deze ongelooflijke prestatie. Dit is onwerkelijk," zei hij achteraf.

Zijn contract liep nog tot medio 2019, nu mag hij daar nog twee jaar bijtellen. Een voorspoedige transfer is niet aan de orde want de opstapclausule bedraagt maar liefst 125 miljoen euro. Er was onder andere interesse van de twee clubs uit Manchester.