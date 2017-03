"Ik denk dat Vanhaezebrouck hier nog lang zal rondlopen"

Vanhaezebrouck wordt al langer aan een overgang gekoppeld, ook het buitenland is een optie. Maar Balette heeft er nog niet te veel over nagedacht. Zelfs niet of hij zou meegaan. "Daar praten wij niet over. Het heeft weinig zin om nu verklaringen af te leggen, want die kunnen een jaar later alweer achterhaald zijn."

En hij denkt ook niet dat Vanhaezebrouck er al genoeg van heeft. "Ik denk trouwens dat Hein hier nog lang zal rondlopen: hij heeft net als een volleerde architect het nieuwe oefencomplex uitgetekend. Ik heb hier een contract voor vijf jaar en ik hoop echt dat dat samen met Hein kan zijn."