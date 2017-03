Op dit uur mag het al wat meer zijn: enkel voor haar spurt speler Gent naar huis na training

In Het Laatste Nieuws staat naar aanleiding van het duel met Genk in de Europa League geschreven dat Gershon meestal de laatste is die na een training het oefencomplex verlaat.

Tenzij Neta Alchimister op bezoek is. Nu kunnen we best begrijpen dat de verdediger zich in zeven haasten naar huis zou spoeden als zij thuis is.

#tbt summer is coming☀️☀️☀️ #newcollection2017soon #bananhot 👙 @bananhot ⚡️ Een bericht gedeeld door Neta Alchimister (@neta_alchimister) op 1 Mrt 2017 om 10:18 PST

רגע לפני.. קבלתי הצצה אישית🙈🙊 @tlvfashionmall by @izsak Een bericht gedeeld door Neta Alchimister (@neta_alchimister) op 27 Feb 2017 om 2:55 PST

🐟👑 @fixfixfixfix 👑🐟 By @izsak !! Een bericht gedeeld door Neta Alchimister (@neta_alchimister) op 19 Feb 2017 om 3:43 PST