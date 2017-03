Weiler reageert op contractverlenging: "Logisch"

Weiler heeft de voorbije maanden wel degelijk iets neergezet bij Anderlecht én de resultaten zijn gevolgd. Zij aan zij met Club Brugge de play-offs in én ondertussen een 1/8e finale in de Europa League.

Met APOEL treffen ze daarin niet eens een onhaalbare tegenstander. In aanloop naar de wedstrijd werd aan Weiler ook naar een reactie gevraagd wat betreft zijn contractverlenging.

"Het is een signaal van beide kanten dat we langer met elkaar doorwillen", gaf hij toe op de persconferentie. "En het is logisch: de resultaten zijn goed, de sfeer is prima en de spelers maken vooruitgang."