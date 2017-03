Anderlecht is bezig met contracten voor huurlingen: "Ik wil blijven en er zal wel een akkoord komen"

Van Holsbeeck is nog steeds bezig om de aankoopoptie op Teodorczyk te regelen, maar ondertussen is de sterke man van paars-wit ook in onderhandeling met Toulouse over het definitief aantrekken van Uros Spajic.

"Er staat een optie in mijn contract en ze zijn daarover aan het praten", knikte de rechtsachter tegenover Het Nieuwsblad. "Ze zullen er wel uitkomen samen."

Spajic zelf ziet het alvast zitten: "Ik wil graag blijven bij Anderlecht. Ik heb nog geen persoonlijke deal met paars-wit, maar ik voel me hier goed. Waarom zou een langdurig contract niet kunnen?"