Gent- en Anderlecht-spelers worden beloond voor hun prestaties

Uros Spajic is er voor het eerst sinds lang opnieuw bij. De verdediger was sinds hij op de bank van Toulouse belandde niet meer opgeroepen voor Servië, maar hij maakte vooral tegen Zenit thuis een grootse indruk.

En ook Stefan Mitrovic is er bij. Dat hij in Wembley de beste man van Gent was, heeft daar ook wel iets mee te maken. Ivan Obradovic, Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) en Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) zijn ook opgeroepen. Servië speelt op 24 maart een kwalificatiewedstrijd in Georgië.