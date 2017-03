Waanzinnig verhaal: Antwerp-fan drinkt al 13 jaar geen alcohol meer en hoopt vurig op promotie!

Opmerkelijk verhaal toch wel, dat van Julien De Ridder. "Het was een weddenschap op oudejaarsavond 13 jaar geleden. Ik had toen al wat op en beloofde niet meer te drinken tot Antwerp zou gered zijn op het hoogste niveau of terugkomen naar eerste klasse."

De Ridder kon uiteraard niet weten dat het nog minstens ... 13 jaar zou gaan duren. "Een woord is een woord", geeft hij aan in Gazet van Antwerpen. "Ik raak zelfs geen sabayon meer aan sindsdien. Ik hou die weddenschap vol, maar hoop natuurlijk op promotie."

Zaterdag gaat de fan mee naar Roeselare: "Er staat al een fles bubbels klaar in de frigo. Maar die drinken we pas leeg als we terug thuis zijn. Het titelfeest missen omdat ik te zat ben? Dat zou pas zonde zijn!"