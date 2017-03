De Decker waarschuwt Owusu voor mogelijke provocaties: "Ik sprak hem erover aan, maar hoop niet dat hij zich koest houdt"

Owusu deelde in de heenmatch onder meer een elleboogstoot uit aan Baptiste Schmisser. Toch komt de zaak pas na de return voor de Geschillencommissie, wat voor onvrede zorgde bij Roeselare. (Dat leest u HIER) En dus wordt het voor de oudste club van het land opletten dat het zich niet laat provoceren.

"Dat wordt een heel belangrijke factor", beseft coach Wim De Decker. "Daar ga ik de groep attent op maken. Het zal de kunst zijn om rustig te blijven op het veld en in het hoofd. Dat zijn van die typische wedstrijden waar veel komt bij kijken, ook rond het veld."

Niet zoals hij echt is

Of De Decker Owusu er ook op zal wijzen dat hij zich koest moet houden? "Ik heb hem er al over aangesproken wat wel en niet kan. Hij weet dat zelf ook. Het is alleen jammer dat het beeld dat nu gecreëerd wordt, niet strookt met hoe hij echt is. Maar ik hoop niet dat hij zich koest gaat houden." (lacht)