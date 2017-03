De Pro League begint te klein te worden voor Pozuelo

De aankomst van Alejandro Pozuelo in Genk gebeurde in alle anonimiteit op de laatste dag van de zomermercato in 2015. Geleidelijk aan werkte hij zich in de Genkse basiself. Na een regulier seizoen om zich aan te passen, ontplofte hij in de play-offs met drie goals en twee assists in tien wedstrijden.

Dit seizoen wist hij te bevestigen en heeft hij zich zelfs ontpopt tot baas op het Genkse middenveld. Met zijn intelligentie, harde werkkracht en visie is Pozuelo in een paar maanden één van de beste middenvelder van de Jupiler Pro League geworden. Peter Maes en Albert Stuivenberg hebben zich niet vergist door hem de kapiteinsband te schenken.

Dit seizoen is de Spanjaard helemaal opengebloeid, zeker op het vlak van beslissende passes. Hij zit nu aan 7 goals en 19 assists voor Genk! Daarmee hoort hij zelfs bij de Europese top. Kevin De Bruyne, een maestro op dat vlak, heeft er ‘maar’ 11. Zelfs Messi zit dit seizoen aan 15 assists.

Donderdagavond in Gent leverde hij een XXL-prestatie af met onder andere een schitterende assist voor Uronen. Het is dan ook geen verrassing dat hij voor het Team van de Week in de Europa League verkozen werd. Kortom, aan dit tempo zal Pozuelo niet lang meer in de Jupiler Pro League te zien zijn.