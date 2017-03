Jankovic legt er de pees op bij Standard: "De spelers weten dat ik gelijk heb"

“We hebben elke ochtend hard gewerkt aan de fysiek, wat moeilijk is tijdens het seizoen. Maar voor de rest was het een normale week,” zei Jankovic. “We hadden inderdaad meer werk dan normaal. Daarvoor moesten we vooral snoeien in de vrije tijd van de spelers.”

De beslissing was al genomen tijdens de match tegen Moeskroen. “De spelers waren gewaarschuwd. Ze weten waarom dit moet gebeuren en dat ik gelijk heb. Wanneer we tegen teams spelen die vanaf het begin alles geven, is het niet evident om terug in het spel te komen. En al zeker als we niet meteen in de match zitten."