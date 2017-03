Kijk eens aan: zowel een Anderlechtenaar als een Genkenaar kunnen Europa League-speler van de week worden!

Nicolae Stanciu en Ruslan Malinovskyi zijn namelijk genomineerd om Speler van de Week te worden. Stanciu scoorde de winnende treffer voor paars-wit uit bij APOEL Nicosia. Malinovskyi zette de Limburgers op weg naar een 2-5-zege bij AA Gent.

De twee Belgische afgevaardigden krijgen wel stevige concurrentie van Rasmus Falk, uitblinker bij FC Kopenhagen thuis tegen Ajax (2-1). En Henrikh Mkhitaryan, die scoorde voor Man United bij Rostov (1-1). Die laatste wordt vanwege zijn roem wellicht de grootste kanshebber om met de eer te gaan lopen.

