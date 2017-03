Charleroi heeft 15 verschillende doelpuntenmakers: "Bewijs van de teamgeest"

Met 15 verschillende doelpuntenmakers is Charleroi de ploeg met de op één na meeste doelpuntenmakers, achter Anderlecht (16). Maar wat het aantal doelpunten betreft, doet Charleroi het iets minder goed. Veel minder zelfs, want met 33 rozen hebben de Zebra’s de 4de slechtste aanval van de competitie.

Moeten ze ongerust zijn? Niet volgens hun coach Felice Mazzu: “Dat is het bewijs van de teamgeest die kenmerkend is voor ons. Het bewijs dat als we een speler verliezen, toch constante resultaten blijven neerzetten. Ik heb liever deze situatie dan één waarbij we afhangen van één of twee spelers,” zei de coach aan Sudpresse. Aanstaande zondag staat Charleroi tegen Lokeren, dat de slechtste aanval heeft.