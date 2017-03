KBVB volgt voorbeeld van Anderlecht, Genk en Club Brugge

"Door resoluut te streven naar een rookvrij stadion willen we de gezondheid van alle supporters op de eerste plaats zetten. We volgen hiermee het voorbeeld van Club Brugge, Racing Genk en RSC Anderlecht. De eerste wedstrijd onder het nieuwe beleid is de Croky Cupfinale op 18 maart 2017", klinkt het in een persbericht.

"De KBVB wil inzetten op de promotie van gezonde gewoontes en het beschermen van de gezondheid van de supporters van onze nationale teams. Het blijkt namelijk dat passief roken of meeroken als hinderlijk wordt ervaren en daarnaast ook schadelijk is voor de gezondheid. In tabaksrook zitten meer dan 4000 chemische stoffen waarvan minstens 70 kankerverwekkend zijn."

"Daarnaast wordt één op de tien hartaanvallen veroorzaakt door passief roken. Verder is passief roken extra schadelijk voor kinderen, een doelgroep die regelmatig de wedstrijden van onze nationale teams bezoekt. Ze krijgen bovendien een slecht voorbeeld, waar ze gevoelig voor kunnen zijn."

Fans akkoord bij enqûete

"69% van de supporters van onze nationale teams vindt een rookvrij stadion positief. De voornaamste redenen waarom supporters een rookvrij stadion belangrijk vinden zijn 1) voorkomen dat kinderen en jongeren starten met roken (67%) 2) bescherming van supporters tegen gezondheidsrisico’s van passief roken (67%) 3) zorgen voor een omgeving die rokers helpt om te stoppen met roken (34%) en de

associatie tussen sport en roken verbreken (34%). (gegevens van enquête ‘Rookvrij stadion’, 2017, totaal aantal deelnemers: 906)"

"Het rookverbod geldt voor alle stadionbezoekers met een geldig ticket, vrijwilligers, werknemers en leveranciers. Zowel in de overdekte delen van het stadion, als de tribune inclusief de atletiekpiste en het voetbalveld is roken niet toegelaten. Met dit rookverbod bannen we alle tabaksproducten uit het stadion, inclusief e-sigaretten."