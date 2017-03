Davy Roef speelde nog niet bij Deportivo La CoruÃ±a... maar kreeg wel de keeperstrainer van de Rode Duivels over de vloer

Toch heeft de 23-jarige Roef het prima naar zijn zin in het Spaanse noorden. En deze week kreeg de goalie opvallend bezoek. Erwin Lemmens, de keeperstrainer van de Rode Duivels, zakte immers naar La Coruña af om Roef een hart onder de riem te steken op training, meldt Het Nieuwsblad.

Roef was tot het najaar van 2016 het vaste sluitstuk van de nationale beloften. Die wisten zich echter niet te plaatsen voor het EK van dit jaar. Bij de U21 vond nu een doorselectie plaats. De steun van Lemmens was een opsteker voor onze landgenoot die bij zijn nieuwe werkgever nog niet in actie kwam.