FranÃ§ois Kompany ziet promotie als unieke kans om eigen naam te maken: "Ik ben mijn best aan het doen om ze het zwijgen op te leggen"

De broer van Rode Duivel Vincent Kompany speelt de promotiefinale met een missie. "Ik zal altijd blijven achtervolgd worden door de naam Kompany. Mensen zullen me blijven bekijken als de broer van, maar de laatste maanden ben ik mijn best aan het doen om ze het zwijgen op te leggen", knipoogt François in Het Laatste Nieuws.

Kleine overwinning

"Stilletjesaan praten mensen wel meer over mijn goede wedstrijden dan over het feit dat ik de broer van Vincent ben. Dat is al een kleine overwinning, maar het kan nog beter. Promotie kan me helpen. Dit is een unieke kans. Ook al om het mooiste seizoen van mijn carrière te bekronen. En zoniet, doe ik gewoon verder in 1B."

De 27-jarige Kompany geraakte in november vast in de ploeg bij Roeselare. Sindsdien startte hij zeventien keer op achttien matchen in de basis.