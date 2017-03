Genkse vreugde in de Ghelamco Arena: "We waren op heel wat vlakken beter dan Gent"

"Het gebeurt niet vaak dat een ploeg vijf goals maakt in de Ghelamco Arena" - Siebe Schrijvers Deel deze quote:

“Je kan niet op voorhand kiezen welke wedstrijden je wint. Tegen Gent lukte misschien wel alles. We willen altijd winnen, maar dat lukt nu eenmaal niet altijd. Maar we mogen blij zijn met deze zege. Het gebeurt niet vaak dat een ploeg vijf goals maakt in de Ghelamco Arena", aldus Schrijvers.

Timothy Castagne krijgt het laatste woord. De verdediger zat al met de terugmatch in het hoofd. “We moeten tijdens de terugmatch in eigen huis dezelfde mentaliteit aan boord leggen. Dán kunnen we het afmaken. We weten dat we op onze hoede moeten zijn, want het kan snel gaan. We hebben met de groep naar de match van Barcelona gekeken, hoor.”