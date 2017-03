Gent miste vijf basispionnen tegen Genk: "Als ik er bij Genk vijf mag wegnemen,..."

"Als je de goals analyseert, komen die allemaal uit simpel balverlies, we zijn niet uit verband gespeeld", aldus Vanhaezebrouck achteraf. "Het had met ervaring en kwaliteit te maken. We misten sleutelspelers, al kwam Rabiu goed in."

Met 1-4 de rust in gaan is uiteraard niet prettig. "Er was de mogelijkheid om het nog om te draaien, maar als je blijft fouten opstapelen, is dat geen toeval meer." Hij had het over de vele jongens die er niet bij waren.