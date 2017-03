BoÃ«tius boekte sensatiezege met Genk: "De meest memorabele ooit? Ze past wel in dat rijtje"

Het was niet de verste Europese verplaatsing, maar chapeau dat de fans het er altijd voor over hebben - Jean Paul Boëtius Deel deze quote:

Boëtius speelde een sterke eerste helft, waarin hij een tik kreeg en vervolgens binnen bleef. "Ik probeer belangrijk te zijn voor het team. Soms was ik nog wat ongelukkig in de omschakeling, daar moest ik wat zorgvuldiger zijn. En die ene kans had ik wel moeten maken. In mijn hoofd wist ik wat ik wilde doen, maar ik raakte de bal niet te best."

Tot slot had de Nederlandse huurling nog mooie woorden over voor de meegereisde fans. "Een fantastische aanhang. Het vak zat helemaal vol. Dat het een verre Europese trip was? Nou, het kan verder. (lacht) Maar je moet het er toch maar voor over hebben. Chapeau."