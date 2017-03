Genk-spelers roemen Ã©Ã©n man in het bijzonder na straffe zege, maar die blijft rustig

"Ik wilde de ploeg helpen en dat is gelukt" - Mathew Ryan Deel deze quote:

De man die onder het lof werd bedolven bleef uiterst rustig. “Een slecht getrapte strafschop of een goede redding? You tell me!”, lachte Ryan zijn tanden bloot. “Een goed getrapte penalty is een penalty die tegen de touwen gaat. Ik wilde de ploeg helpen op dat moment en dat is gelukt.”