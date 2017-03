Mechelen duwt door voor cruciale pion: "De onderhandelingen zijn vergevorderd"

En dus gaat Mechelen een poging ondernemen om Kolovos, die nog een halfjaar aan de kant staat, langer aan zich te binden. KV huurt de speler momenteel van de Griekse landskampioen Olympiakos, maar er zijn gesprekken aan de gang over een intensere samenwerking en mogelijk zelfs definitieve transfer meldt Het Nieuwsblad.

"We hebben ons voorstel overgemaakt en wachten op uitsluitsel. Ook de onderhandelingen met de makelaar zijn vergevorderd", aldus voorzitter Johan Timmermans, die samen met algemeen manager Marc Faes naar Athene reisde. De 23-jarige Kolovos scoorde in de Jupiler Pro League vijf keer in 27 duels.