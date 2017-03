Kalinic slaat mea culpa: "Niet mijn niveau gehaald, alles op doel ging binnen"

Het is des te bewonderenswaardig dat hij toch besloot een reactie te geven. Kalinic is immers een koele minnaar van de pers. Pas zaterdag op Beveren gaf hij zijn eerste wedstrijdreactie. Hij besefte ook dat de prestatie niet top was.

"We hadden dit niet verwacht, maar soms gebeurt dit in voetbal. Ik moet zeggen dat ik niet op mijn niveau was. Die corner is mijn fout", gaf hij ootmoedig toe. "Ik kreeg er al eens vijf binnen, dit is dus niet de eerste keer."