Preud'homme heeft hoop voor Izquierdo: "Maar het verstoort onze voorbereiding wel"

Gouden Schoen José Izquierdo lijkt immers het begin van de play-offs te gaan missen door een spierscheur, maar Preud'homme hield er de moed in. "Hij heeft vandaag een scan laten nemen, maar ik heb de dokter nog niet gesproken. We gaan hem proberen klaar te stomen voor het begin van play-off 1", zei de blauw-zwarte trainer.

Wie hij zeker zal moeten missen is Abdoulay Diaby. "Daar hadden we al een vermoeden over dat zijn seizoen gedaan zou zijn. We gaan nu verschillende adviezen inwinnen en dan zullen we beslissen of een operatie al dan niet nodig is."

Voorbereiding verstoord, ook kleine blessures voor Immers en Claudemir

En er waren nog kleine blessures. Zo zal Lex Immers er zondag niet bijlopen tegen STVV. "Hij heeft een contractuur aan de bil, maar het is niet zo erg. Hij is zeker klaar voor de play-offs." Claudemir had dan weer last aan de lies, maar de Braziliaan trainde vandaag mee.

Al die blessures brachten MPH echter niet van zijn stuk. "C'est la vie. We gaan oplossingen zoeken. Het verstoort natuurlijk wel onze voorbereiding op play-off 1 en dat is spijtig."