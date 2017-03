Vurige kritiek van voormalig Frans bondscoach: "De slechtste speler op het veld was Messi"

Raymond Domenech vond Messi de slechtste speler op het veld tijdens Barcelona-PSG. Zelfs na een historische overwinning kon de Fransman geen goed woord uitspreken over hem. "De slechtste speler op het veld was Messi. Hij stond de hele tijd in het centrum, alsof hij niet wou lopen. In slechte wedstrijden doet hij dat altijd, terugzakken. Hij gelooft dat hij voor de organisatie zorgt, hij wil alles doen. Maar hij liep verloren," zei Domenech in L'Equipe.

Enkel over de N in MSN wist hij iets goed te zeggen. "Neymar was adembenemend, hij vocht en geloofde er echt in. Hij viel aan tot het bittere einde. Maar Suarez is anders, die zou beter bokshandschoenen dragen."

Het is niet de eerste keer dat Domenech op deze manier over Messi praat. Voor de match zei hij ook al: "Messi heeft niet meer de energie van toen hij 20 was. Je ziet dat hij zijn talenten stilaan verliest. De spontaniteit en sterkte in zijn dribbel zijn weg." Vermoedelijk zullen weinigen achter hem staan met deze uitspraken. Dit seizoen zit de Vlo al aan 39 goals in 38 matchen over alle competities.