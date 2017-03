Deinze-coach Ã©n Antwerp-man Van Acker begraaft de strijdbijl: "Men denkt dat ik iets tegen Beerschot-Wilrijk heb, maar dat klopt niet"

Beerschot-Wilrijk zal een verdiende kampioen zijn, ik gun ze alle geluk in 1B - Regi Van Acker Deel deze quote:

"Iedereen weet dat mijn hart bij Antwerp ligt, ik was er vijf seizoenen coach", gaat Van Acker verder. "En ja ik kom uit voor mijn mening. Dat is toch beter dan je woorden draaien en keren? Zolang het ludiek blijft, moet dit kunnen in de sport. Zonder dat mensen er iets achter zoeken."

"Beerschot-Wilrijk zal een verdiende kampioen zijn. En ik gun ze alle geluk in 1B. Maar ik hoop ook dat Antwerp zaterdag promoveert naar eerste klasse. Of de fans van het Kiel mij op de korrel zullen nemen? Dat maakt me weinig uit. Als ze zich op mij focussen, laten ze mijn ploeg gerust. Want wij willen nog steeds deelnemen aan de play-offs."

Extra-sportieve zorgen

Een extra-sportieve zaak hangt al weken boven Deinze. Doordat de Oost-Vlamingen de niet-speelgerechtigde Jarric Buysse zestien duels opstelden, zakten ze met een puntenaftrek van 34 stuks naar de laatste plaats. "De evocatieprocedure loopt nog. De voorzitter zal er alles aan doen om het recht te laten zegevieren. Wij bekijken alvast het puntentotaal waar we recht op hebben", besluit Van Acker.