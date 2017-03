Van Nistelrooy is het gezicht van campagne voor gehandicapten in het voetbal: 'Total football, total access'

Het Centre for Access to Football in Europe (CAFE) organiseert de campagne 'Total football, total access', met ambassadeur Ruud Van Nistelrooy aan het hoofd. “Ik weet nog dat er bij Manchester United een tribune voor gehandicapten was achter de goal. Alles was fantastisch ingericht zodat zij ook naar Old Trafford konden komen. Na de match namen de spelers vaak foto’s en we gaven handtekeningen. Ik genoot daar echt van.”

“Ik heb een nichtje die zwaar gehandicapt is en zij is een inspiratie voor mij. Wat ze doet met haar leven en haar mentale kracht is fantastisch. Het is een inspiratie om alles uit het leven te halen,” zei een geïnspireerde Van Nistelrooy aan UEFA.

De voormalige topspits gaf nog een boodschap mee aan gehandicapte mensen die in het voetbal aan de slag willen. “Mensen met een grote motivatie kunnen een grote leider of coach worden. Ook in sporten, voor mindervaliden dan, moeten ze zichzelf pushen, hun dromen en instincten volgen. Er zijn zoveel mooie voorbeelden van zulke mensen, en ik kan niet wachten om het nog meer te zien," besloot de Nederlander.