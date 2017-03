Kane wint Speler van de Maand in de Premier League, Guardiola beste trainer

In februari scoorde Kane vier keer, een hattrick tegen Stoke en de winning goal tegen Middlesbrough. Het is al de vierde keer voor de 23-jarige spits dat hij deze award wint. "Het is een geweldige eer. Ik zit momenteel in een goede vorm, ik ga elke wedstrijd vol vertrouwen in," zei hij toen hij zijn award in ontvangst nam.

Manchester City begon de maand door West Ham af te maken in hun eigen Olympische stadion (0-4), daarna versloegen de Citizens ook nog Swansea en Bournemouth. Zo werd Guardiola verkozen tot de beste coach in februari. Eerder werd ook bekendgemaakt dat Eden Hazard het mooiste doelpunt van de maand maakte.