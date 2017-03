Al wil hij dat niet teveel benadrukken. "Het is een grote match voor iedereen in Mechelen, niet alleen voor mij. Ik ben niet zo tevreden dat we ín Gent moeten spelen voor play-off 1, ik weet dat ze sterk zijn in eigen huis", aldus Vitas in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"Ik speelde al eens tegen Gent, hé. Laten we zeggen dat het een gewone match is." Een gewone match met een pak oude bekenden én een gigantische inzet. "Wij hebben veel vertrouwen, alles ligt nog open, er is nog één finale."