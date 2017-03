Van der Bruggen werd bij KVK eindelijk vaste basisspeler: "We moeten bewijzen dat Kortrijk beter kan en te laag staat"

Je kan in een aartsmoeilijke groep terechtkomen in play-off 2, veel kans op minstens één ploeg uit de G5 -Hannes Van der Bruggen Deel deze quote:

In play-off 2 moet het beter. "Het kerkhof van het voetbal? We wisten al eventjes dat we play-off 2 zouden moeten spelen. We gaan daar gewoon het maximum proberen uithalen. Je kan in een aartsmoeilijke groep terechtkomen. De kans is groot dat er minstens één ploeg uit de G5 in je reeks zit."

De prestaties tegen de betere ploegen geven alvast vertrouwen. "Als je ziet wat we op de mat leggen tegen Standard en Charleroi, moeten we dat elke week proberen doen. We willen ons vooral tonen, tonen dat KV Kortrijk te laag staat én beter kan."