Natuurlijk geloven we erin, anders moeten we Johan Timmermans bellen dat hij niet moet komen -Hein Vanhaezebrouck

Play-off 2, met de club die Gent op dit moment is, het is een schrikbeeld in het Gentse. "Ik kan het me niet voorstellen omdat ik het nog niet meemaakte. Zeker met de stappen die deze club gezet heeft. Maar als de realiteit zegt dat we play-off 2 moeten spelen, dan zullen we dat doen. We kunnen niet anders."

"Wij geloven erin, anders moeten we er niet aan beginnen. Anders kunnen we Johan Timmermans van KV Mechelen gewoon opbellen dat hij niet hoeft te komen", aldus Vanhaezebrouck. Bekijk hieronder de reactie van Hein Vanhaezebrouck. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.