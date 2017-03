'Humor' Coucke schiet in verkeerde keelgat bij Vanhaezebrouck: "Misschien kraamt Coucke andere onzin uit als hij Europees speelt"

Dat de supporterswereld geschaad zal worden door uitzonderlijk maandagvoetbal, is overdreven -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

"Ongetwijfeld is er extra belasting voor ons. Als je donderdagavond om 23u nog bezig bent en je moet zondagmiddag al opnieuw spelen,... Dat er in de toekomst misschien iets moet veranderen, heb ik wel gezegd. Maar ik heb daar dit seizoen niet om gevraagd. Uitzonderlijk maandagvoetbal, wanneer een ploeg donderdag moet spelen is een optie, geen algemeen maandagvoetbal."

"Dat het heel de supporterswereld zou raken, is overdreven. Dat er één keer een maandagavondmatch is, zal voor de thuissupporters nog te doen zijn. Voor de bezoekende duizend, of zelfs maar driehonderd of honderd bij sommige clubs, tja."