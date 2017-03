Mathijssen en Westerlo halen hun slag thuis met Benji De Ceulaer

Bij de Kemphanen maakte men zich deze week ongerust over een mogelijke schorsing voor Benji De Ceulaer. De aanvaller zou in de laatste match tegen KRC Genk immers een sleutelrol kunnen vertolken.

Vrijdagmiddag kwam er goed nieuws voor Westerlo. De Ceulaer mag aantreden tegen zijn ex-club. "Deze namiddag werd het beroep ingeleid door de reviewcommissie tegen Benji De Ceulaer. De zaak werd uitgesteld naar de zitting van volgende week vrijdag, 17 maart, teneinde de scheidsrechter opnieuw te horen in het bijzijn van een tolk", laat Westerlo op de webstek weten.

De Ceulaer werd in eerste aanleg voor twee speeldagen (+ 1 met uitstel) geschorst door reviewcommissie na een tackle op Oostende-speler Brecht Capon. Daar was coach Jacky Mathijssen niet over te spreken. (Dat leest u HIER)