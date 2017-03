Engelse grootmacht duwt door voor toptransfer: 'Onderhandelingen van twee uur met Dries Mertens en Napoli'

door Redactie



Zit een transfer eraan te komen voor Dries Mertens?

Foto: © photonews

Dries Mertens kent bij Napoli zijn beste voetbaljaar ooit. Afgelopen dinsdag scoorde de Rode Duivel al zijn 23ste goal (18 in de Serie A en 5 in de CL) van het seizoen. En dus staat aanvaller in de spotlights.