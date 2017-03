Ibrahimovic legt opvallende statistiek voor: meer goals na zijn dertigste

'Dertig is het nieuwe twintig'. Dat kan het nieuwe motto van Zlatan Ibrahimovic worden. Sinds de Zweedse topspits 30 jaar geworden is, scoorde hij elk seizoen 30 of meer doelpunten over alle competities. Daarvoor was zijn hoogste aantal doelpunten in een seizoen 29.

Zlatan Ibrahimovic has now scored 217 goals across all competitions since 2011/12.



Madness. 🔥 pic.twitter.com/cF38lteHaW — Squawka Football (@Squawka) 26 februari 2017

Pensioen? Nog niet

Bij de nationale ploeg van Zweden is hij na het EK 2016 gestopt (zijn laatste wedstrijd was de groepsmatch tegen België). Hij is de topschutter aller tijden voor zijn land met 62 goals in 116 wedstrijden.

35 is de leeftijd waarop vele profvoetballers de schoenen aan de haak hangen, maar het ziet er niet naar uit dat Ibrahimovic dat ook zal doen. En er wordt volop gespeculeerd over zijn toekomst. Manchester United wil zijn contract graag met een jaar verlengen