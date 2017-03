Anderlecht gaat voor titel van het reguliere seizoen in uitverkocht Vanden Stockstadion

RSC Anderlecht maakte zaterdag bekend dat de ticketingdienst geen tickets meer zal verkopen, want de match van zondag tegen Waasland-Beveren is helemaal uitverkocht. Anderlecht kan de titel van het reguliere seizoen pakken, al heeft dat sinds de invoering van de play-offs weinig betekenis. Momenteel staat Paars-Wit gelijk met Club Brugge in het klassement, maar Brugge heeft een overwinning meer. Waasland-Beveren is zeker van play-off 2 en speelt enkel nog voor de eer.