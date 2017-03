VIDEO: Na Kuifje nu Antwerp in Afrika! Knotsgek filmpje van Afrikaanse fans

Zelfs in een sloppenwijk in Afrika is er dus steun voor de jongens van Wim De Decker. Hoe is dat gekomen? Het fanfilmpje komt van de handen van Stijn Van Peer en Steven Perceval van AAP Media. Het Antwerpse duo is in Oeganda een documentaire aan het maken over Wakaliga, een arme wijk in het land in kwestie.

Onder de naam 'Wakaliwood', een verwijzing naar Hollywood, maken de filmmakers er leuke producties. En ze kregen zelfs de lokale bevolking zover om 'Den Antwaarp' te steunen. Redelijk opvallend: de mannen met wapens op de achtergrond.