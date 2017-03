Een indrukwekkend beeld: zo ziet de volgelopen Bosuil eruit voor de return tussen Antwerp en Roeselare

Dat zorgde voor straffe taferelen. In een mum van tijd gingen alle 13.000 kaartjes over de toonbank. Want niemand wilde de beslissende titelmatch tegen Roeselare missen.

Antwerp pakte dan ook uit met het grootste scherm van Europa, goed voor zo'n 100 vierkante meter. De volgelopen Bosuil zorgde voor dit indrukwekkend sfeerbeeld.