Pure ontlading bij Antwerp: bekijk hier de gigantische vreugdetaferelen op Schiervelde en de Bosuil!

Toen Dierckx de Great Old 0-1 voor bracht, ging het dak in Deurne-Noord er een eerste keer af. Even leek er weer spanning in de partij te komen bij de gelijkmaker van Schmisser, maar invaller Limbombe bevrijdde de oudste club van het land.

Tien minuten voor tijd kon het feestje al ingezet worden. Bij het laatste fluitsignaal beseften de Antwerp-fans dat de promotie na dertien jaar eindelijk een feit was. De supporters op de Bosuil wisten met hun geluk geen blijf. (bekijk onderstaande video's)