Wexit: Arsenal-fans houden grootschalige protestmars tegen Wenger

Het vertrouwen in Wenger heeft een dieptepunt bereikt. Hij is al aan het roer bij Arsenal sinds 1996, maar zijn contract loopt op het einde van het seizoen af en het is nog niet bekend of hij bijtekent of niet. Wenger zei zelf al dat hij rekening houdt met de mening van de supporters, maar dat het niet de doorslaggevende factor zal zijn.

De protesten begonnen voor de wedstrijd in de FA Cup tegen Lincoln rond het Emirates-stadion, en zijn ook tijdens de match nog steeds bezig.