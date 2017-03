Club Brugge zet trouwe aanhang zondag in de bloemetjes met groot feest: dit staat er te gebeuren tijdens #ThanksFans

door Timothy Collard

door

Club Brugge sluit zondagnamiddag de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen STVV. Dat is echter niet alles, want die laatste wedstrijd staat volledig in het teken van de fans!