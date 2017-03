In de kranten: "We misten onze sterkhouders, maar Anderlecht let toch nog maar beter op"

door Johan Walckiers

Cypriotische kranten denken nog steeds dat het kan voor APOEL tegen Anderlecht

APOEL Nicosia verloor in eigen huis met het kleinste verschil van Anderlecht. En dus waren ze in de Cypriotische pers niet meteen helemaal tevreden. We gingen het even na.