De beker en Europese campagne zijn Brandon Mechele meer waard dan de titel met Club Brugge: "Dat smaakte zuur"

Een uniek moment voor het jeugdproduct van blauw-zwart, al plaatst hij er een kanttekening bij. "Eerlijk? De titel smaakte een beetje zuur", zegt Mechele in Sport/Voetbalmagazine. "Het feest achteraf was leuk, daar niet van, maar ik heb er niet voor de volle honderd procent van kunnen genieten."

"Mijn aandeel was te klein. Ik heb meer plezier beleefd aan het seizoen waarin we de bekerfinale wonnen en in de kwartfinales van de Europa League zaten", aldus de West-Vlaming.

Titel beleefd als supporter

"Ik heb de titel meer als supporter beleefd dan als speler. Het voelt niet aan als mijn titel. Ik heb achttien van de veertig competitiewedstrijden gespeeld, waarvan de laatste twee die er niet meer toe deden. Dat is niet eens de helft!"