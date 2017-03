Roeselare wordt vanavond een belegerde stad: "Wij zijn op het ergste voorbereid"

Heel Roeselare valt immers onder de Voetbalwet. "De perimeter die zich normaal beperkt tot enkele honderden meter rond het stadion, wordt uitgebreid tot het hele grondgebied. Wij zijn op het ergste voorbereid. Mensen die zich misdragen, worden meteen opgepakt. In het stadion en erbuiten”, zegt Carl Vyncke van de politiezone RIHO in GvA.

De politie vreest vooral fans van Antwerp die zonder ticket zullen afzakken. "Al een week lang hangen er in de stad supporters rond in de hoop om een ticketje te bemachtigen voor de wedstrijd. In het vak van de thuissupporters. Maar dat willen we uiteraard niet."