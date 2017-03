De pronostiek van.... Hannes Van der Bruggen: "Gent wint door het thuisvoordeel"

Anderlecht en Club Brugge zullen winnen - Hannes Van der Bruggen Deel deze quote:

"Ik denk dat Club Brugge en Anderlecht het halen tegen Sint-Truiden en Waasland-Beveren", aldus Van der Bruggen die voor Standard-Oostende een gelijkspel ziet. Het andere hete hangijzer is uiteraard de strijd om de degradatie.

"Wij gaan er alles aan doen om Moeskroen te kloppen. Zij komen met duizend man en het is niet ver, maar toch denk ik dat wij het gaan halen. Zulte Waregem zal punten laten liggen in Eupen, dat is een lastige verplaatsing."

Hans Vanaken versus Voetbalkrant.com

Speeldag 29 Hannes Van der Bruggen Voetbalkrant.com Club Brugge-STVV 1 1 Anderlecht-Waasland-Beveren 1 1 Standard-Oostende X 1 AA Gent-KV Mechelen 1 1 KV Kortrijk-Moeskroen 1 X Eupen-Zulte Waregem X X Lokeren-Charleroi 2 2 Westerlo-Racing Genk 2 2

Klassement

Jens Cools, Thomas Foket, Birger Verstraete en Michiel Jonckheere 6/8

Siebe Blondelle en Siebe Schrijvers 5/8

Benji De Ceulaer, Brecht Dejaegere, Zinho Gano, Pieter Gerkens, Timothy Derijck, Stef Peeters, David Hubert, Laurens Paulussen en ​Killian Overmeire 4/8

Bryan Heynen, Guus Hupperts, Guy Dufour, Nicolas Rommens, Mats Rits, Leandro Trossard, Tom De Sutter en Hendrik Van Crombrugge 3/8

Olivier Myny, Maxime Annys en Hans Vanaken 2/8